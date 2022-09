Conte snobbato anche dal suo mito Mélenchon. Che preferisce incontrare De Magistris (Di mercoledì 7 settembre 2022) Povero Giuseppe Conte. Non gliene va bene una. Isolato, costretto ad alzare i toni per farsi notare (ha adombrato la guerra civile in caso di vittoria di FdI), è snobbato da tutti. Persino dal suo mito Jean-Luc Mélenchon. Dal quale, in occasione della visita di oggi a Roma del leader della sinistra francese, si aspettava un endorsement che non è mai arrivato. Visto che i due non si incontreranno. Conte snobbato dal suo mito francese Mélenchon L’avvocato del popolo sperava in una incoronazione da parte del leader della France Insoumise, un testimonial ben più utile di Donald Trump. Una stretta di mano sotto i riflettori, una foto insieme. “Sarebbe bello”, “un colpaccio” sognavano nei giorni scorsi i grillini nelle chat. Ma da Parigi nessuna conferma. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Povero Giuseppe. Non gliene va bene una. Isolato, costretto ad alzare i toni per farsi notare (ha adombrato la guerra civile in caso di vittoria di FdI), èda tutti. Persino dal suoJean-Luc. Dal quale, in occasione della visita di oggi a Roma del leader della sinistra francese, si aspettava un endorsement che non è mai arrivato. Visto che i due non si incontreranno.dal suofranceseL’avvocato del popolo sperava in una incoronazione da parte del leader della France Insoumise, un testimonial ben più utile di Donald Trump. Una stretta di mano sotto i riflettori, una foto insieme. “Sarebbe bello”, “un colpaccio” sognavano nei giorni scorsi i grillini nelle chat. Ma da Parigi nessuna conferma. ...

