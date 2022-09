Venezia79, da “Amanda” a “Don’t Worry Darling”: dominano i look di Harry Styles e Benedetta Porcaroli (Di martedì 6 settembre 2022) Harry Styles e il resto del cast di Don’t Worry Darling hanno animato il red carpet della sesta giornata della Mostra del cinema di Venezia 2022. Incantevole Florence Pugh sul tappeto rosso, così come Olivia Wilde. Poco dopo è arrivato anche il cast di Amanda, guidato da Benedetta Porcaroli. Il giorno forse più atteso dai fan alla Mostra del cinema di Venezia 2022 è finalmente arrivato. Harry Styles ha fatto la sua apparizione sul red carpet, firmando autografi e scattando selfie con i più fortunati. L’attore, ex One Direction, ha raggiunto la kermesse per presentare il nuovo film che lo ritrae come protagonista. Si intitola Don’t Worry Darling e alla regia c’è la sua ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 settembre 2022)e il resto del cast dihanno animato il red carpet della sesta giornata della Mostra del cinema di Venezia 2022. Incantevole Florence Pugh sul tappeto rosso, così come Olivia Wilde. Poco dopo è arrivato anche il cast di, guidato da. Il giorno forse più atteso dai fan alla Mostra del cinema di Venezia 2022 è finalmente arrivato.ha fatto la sua apparizione sul red carpet, firmando autografi e scattando selfie con i più fortunati. L’attore, ex One Direction, ha raggiunto la kermesse per presentare il nuovo film che lo ritrae come protagonista. Si intitolae alla regia c’è la sua ...

mymovies : Amanda, il trailer ufficiale dell'opera prima di Carolina Cavalli. Presentato a Orizzonti Extra a #Venezia79 e dal… - UgoBaroni : RT @WeCinema: 'Amanda' è #BenedettaPorcaroli e diretta dall'esordiente Carolina Cavalli. Il film partecipa in contemporanea sia nella sele… - UBrignone : RT @WeCinema: 'Amanda' è #BenedettaPorcaroli e diretta dall'esordiente Carolina Cavalli. Il film partecipa in contemporanea sia nella sele… - DerniLaura : RT @mymovies: Amanda, un debutto imperfetto ma promettente. Convincente la prova di Benedetta Porcaroli. Presentato a Venezia 79 nella sezi… - Surfiniae : RT @WeCinema: 'Amanda' è #BenedettaPorcaroli e diretta dall'esordiente Carolina Cavalli. Il film partecipa in contemporanea sia nella sele… -