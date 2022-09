Napoli-Liverpool: Osimhen in forte dubbio, ecco chi lo sostituirà (Di martedì 6 settembre 2022) L’attesa è ormai finita, domani sera ci sarà il tanto atteso esordio del Napoli in Champions League 2022/2023. Nella prima giornata del Girone A (in cui sono stati sorteggiati anche Ajax e Glasgow Rangers) della massima competizione europea la compagine di mister Luciano Spalletti affronterà l’ostico Liverpool di Jurgen Klopp; il super match è in programma domani 7 settembre presso la straordinaria cornice dello Stadio Diego Armando Maradona (dove ci sarà il tutto esaurito) e con calcio d’inizio previsto alle ore 21.00. Per la formazione partenopea si tratta subito di un’opportunità incredibile nel potersi confrontare in una spettacolare partita dal fascino incredibile contro i Reds. Vediamo insieme quali sono i dettagli del match e le probabili formazioni. Iniziamo col dire che il match di Champions League tra Napoli e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) L’attesa è ormai finita, domani sera ci sarà il tanto atteso esordio delin Champions League 2022/2023. Nella prima giornata del Girone A (in cui sono stati sorteggiati anche Ajax e Glasgow Rangers) della massima competizione europea la compagine di mister Luciano Spalletti affronterà l’osticodi Jurgen Klopp; il super match è in programma domani 7 settembre presso la straordinaria cornice dello Stadio Diego Armando Maradona (dove ci sarà il tutto esaurito) e con calcio d’inizio previsto alle ore 21.00. Per la formazione partenopea si tratta subito di un’opportunità incredibile nel potersi confrontare in una spettacolare partita dal fascino incredibile contro i Reds. Vediamo insieme quali sono i dettagli del match e le probabili formazioni. Iniziamo col dire che il match di Champions League trae ...

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - Luxgraph : Spalletti, incidente in auto: operato, in Napoli-Liverpool di Champions con un tutore #corriere #news #2022 #italy… - antidisfattista : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | @sscnapoli, con #Spalletti anche #DiLorenzo in conferenza stampa -