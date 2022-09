Galatasaray, Icardi è vicinissimo. L’allenatore Buruk: “Vogliamo averlo al più presto” (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà il Galatasaray la squadra di Mauro Icardi nella stagione 2022/2023. L’attaccante argentino, che non rientra nei progetti del Paris Saint-Germain, si trasferirà in Turchia con la formula del prestito. A confermare l’ormai prossimo arrivo del centravanti ex Inter è stato L’allenatore del club, Okan Buruk: “Vogliamo chiudere al più presto il suo acquisto e quello di Kahn Ayhan“. Nuova avventura dunque per Icardi, che proverà a rilanciarsi in Turchia dopo un paio di stagioni deludenti – da tutti i punti di vista tranne quello economico – in Francia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà illa squadra di Mauronella stagione 2022/2023. L’attaccante argentino, che non rientra nei progetti del Paris Saint-Germain, si trasferirà in Turchia con la formula del prestito. A confermare l’ormai prossimo arrivo del centravanti ex Inter è statodel club, Okan: “chiudere al piùil suo acquisto e quello di Kahn Ayhan“. Nuova avventura dunque per, che proverà a rilanciarsi in Turchia dopo un paio di stagioni deludenti – da tutti i punti di vista tranne quello economico – in Francia. SportFace.

