F1, principio di incendio sul Tir della Ferrari diretto a Monza (Di martedì 6 settembre 2022) Un momento nel quale gira tutto male in Ferrari. La Rossa è reduce da un periodo negativo nel Mondiale 2022 di F1: dal GP d’Ungheria alla gara di Zandvoort (Paesi Bassi) le prestazioni della F1-75 sono andate in calando, mentre Red Bull ha scavato un autentico solco e la Mercedes è arrivata a prendersi il ruolo di seconda forza in pista. Ecco che i presupposi in vista del prossimo GP d’Italia non sono dei migliori. In questo contesto, i guai non vengono mai dai soli ed è il caso dell’imprevisto che ha riguardato il Tir della scuderia di Maranello all’autoporto di Susa. Il mezzo, diretto a Monza, è stato costretto ad arrestare il suo incedere per un principio d’incendio intorno alle 2.00. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Susa che si sono ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Un momento nel quale gira tutto male in. La Rossa è reduce da un periodo negativo nel Mondiale 2022 di F1: dal GP d’Ungheria alla gara di Zandvoort (Paesi Bassi) le prestazioniF1-75 sono andate in calando, mentre Red Bull ha scavato un autentico solco e la Mercedes è arrivata a prendersi il ruolo di seconda forza in pista. Ecco che i presupposi in vista del prossimo GP d’Italia non sono dei migliori. In questo contesto, i guai non vengono mai dai soli ed è il caso dell’imprevisto che ha riguardato il Tirscuderia di Maranello all’autoporto di Susa. Il mezzo,, è stato costretto ad arrestare il suo incedere per und’intorno alle 2.00. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Susa che si sono ...

