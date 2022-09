Caccia all’uomo in Canada dopo una strage a colpi di coltello (Di lunedì 5 settembre 2022) Terrore in Canada: la polizia sta dando la Caccia a due 30enni dopo una serie di accoltellamenti in cui avrebbero ucciso 10 persone, ferendone altre 15. L’attacco è stato sferrato in 13 zone del Canada occidentale. Tra il villaggio abitato dai nativi aborigeni della James Smith Cree Nation e quello vicino, di Weldon, nella regione di Saskatchewan. Dalle prime indicazioni sembra che gli assassini abbiano scelto di colpire alcune vittime, le altre sarebbero invece state individuate a caso. Non è chiaro quale possa essere il movente di attacchi così efferati che hanno portato a una vera e propria strage. L’allerta è scattata alle 7 del mattino, ora locale. La polizia ha individuato i due sospettati. Si tratta di Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30 anni. Gli investigatori ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 settembre 2022) Terrore in: la polizia sta dando laa due 30enniuna serie di accoltellamenti in cui avrebbero ucciso 10 persone, ferendone altre 15. L’attacco è stato sferrato in 13 zone deloccidentale. Tra il villaggio abitato dai nativi aborigeni della James Smith Cree Nation e quello vicino, di Weldon, nella regione di Saskatchewan. Dalle prime indicazioni sembra che gli assassini abbiano scelto dire alcune vittime, le altre sarebbero invece state individuate a caso. Non è chiaro quale possa essere il movente di attacchi così efferati che hanno portato a una vera e propria. L’allerta è scattata alle 7 del mattino, ora locale. La polizia ha individuato i due sospettati. Si tratta di Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30 anni. Gli investigatori ...

