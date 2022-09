Scuola | inizio in salita | mancano insegnanti e supplenti

Leggi su notizieitaliaonline

(Di domenica 4 settembre 2022) A pochi giorni dall’della, la situazione non è delle migliori. In tutto il paese, e in alcune regioni si riparte con l’orario ridottopochi giorni all’del nuovo anno scolastico, che ripartirà tra il 12 e il 14 settembre. Dopo due anni di pandemia, per la prima volta gli studenti potranno fare a meno di mascherine e didattica a distanza, con grande disappunto dei presidi, preoccupati per un possibile picco di contagi nel mese di ottobre. Ma questi problemi, al momento passano in secondo piano, dato che ad oggi un altro problema, ancor più grave, minaccia l’dell’anno scolastico. Infatti, ad una settimana dal ritorno in classe,gli insegnati e i ...