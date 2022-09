LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: via ai 20? del warm-up! (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.44 Arrivano i primi tempi con Miller davanti a tutti con il crono di 1:33.852 a precedere di 0.321 OLIVEira e di 0.347 Nakagami. 09.43 Quartararo con hard/medium come Bagnaia. 09.42 In pista Bagnaia con hard/medium, mentre Bastianini con hard/soft. Queste sono un po’ le alternative della gara. VIA AL warm-UP!!! 09.37 Piloti che gireranno a serbatoio pieno e con gomme usate, nella maggior parte dei casi, proprio per testare le condizioni di gara. 09.34 Ci si appresta a vivere un turno quindi importante per comprendere il comportamento delle moto. 09.31 Vedremo stamane quale sarà il passo dei top-rider, considerando come e quanto la scelta delle gomme potrà fare la differenza relativamente al problema di degrado. 09.28 C’è il sole a Misano e la pista è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.44 Arrivano i primi tempi con Miller davanti a tutti con il crono di 1:33.852 a precedere di 0.321 Oira e di 0.347 Nakagami. 09.43 Quartararo con hard/medium come Bagnaia. 09.42 In pista Bagnaia con hard/medium, mentre Bastianini con hard/soft. Queste sono un po’ le alternative della gara. VIA AL-UP!!! 09.37 Piloti che gireranno a serbatoio pieno e con gomme usate, nella maggior parte dei casi, proprio per testare le condizioni di gara. 09.34 Ci si appresta a vivere un turno quindi importante per comprendere il comportamento delle moto. 09.31 Vedremo stamane quale sarà il passo dei top-rider, considerando come e quanto la scelta delle gomme potrà fare la differenza relativamente al problema di degrado. 09.28 C’è il sole ae la pista è ...

