sportli26181512 : Barcellona: Depay può ancora cambiare squadra: Nonostante il messaggio sui social con il quale ha confermato la per… - sportli26181512 : Galatasaray, per l'attacco spunta Depay: Alla fine, Memphis Depay è rimasto al Barcellona. Per l'attaccante olandes… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Xavi: 'Depay? Quanti minuti avrà a disposizione dipenderà da lui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Xavi: 'Depay? Quanti minuti avrà a disposizione dipenderà da lui' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Xavi: 'Depay? Quanti minuti avrà a disposizione dipenderà da lui' -

Chiosa, infine, sul mercato del: 'L'unico affare ufficiale in questi minuti è quello ... Attenzione anche a, che potrebbe raggiungere Aubameyang al ...Milik va a rinforzare l'attacco e a dar ma forte a Vlahovic, con il polacco preferito aanche ... L'esterno, proveniente dal, è un'affare che ha sorpreso davvero tutti. L'infortunio di ...In Turchia il mercato è ancora aperto e il Galatasaray dopo Mertens e Torreira studia un altro importante doppio colpo In Turchia il mercato è ancora aperto e il Galatasaray dopo Mertens e Torreira st ...I club locali hanno tempo fino all'8 settembre per acquistare giocatori e in particolare il Galatasaray è alla ricerca di un attaccante per completare il suo organico. Il numero 34 ha dimostrato lo st ...