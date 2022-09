4 settembre … (Di domenica 4 settembre 2022) Gli eventi datati 4 settembre Un 4 settembre… anche rosanero. Esattamente novant’anni fa è nato Gianni Sandri, sei stagioni al Palermo dal 1955 al ’61. In Serie A aveva esordito con la maglia dell’Udinese, contro il Bologna, il 1° maggio 1954. Il mondo lo ha accolto esattamente quarant’anni prima di Andrea Guerra, in Sicilia nella stagione 2001-2002: il fresco cinquantenne ha esordito nel massimo campionato con la casacca del Verona ma ha legato il suo nome al Chievo. E il 4 settembre 2012 si spegneva Gaetano Vergazzola, tre presenze in A con la Sampdoria e 85 nel torneo cadetto con il Livorno. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 4 settembre 2022) Gli eventi datati 4Un 4… anche rosanero. Esattamente novant’anni fa è nato Gianni Sandri, sei stagioni al Palermo dal 1955 al ’61. In Serie A aveva esordito con la maglia dell’Udinese, contro il Bologna, il 1° maggio 1954. Il mondo lo ha accolto esattamente quarant’anni prima di Andrea Guerra, in Sicilia nella stagione 2001-2002: il fresco cinquantenne ha esordito nel massimo campionato con la casacca del Verona ma ha legato il suo nome al Chievo. E il 42012 si spegneva Gaetano Vergazzola, tre presenze in A con la Sampdoria e 85 nel torneo cadetto con il Livorno. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

