Fiorentina Juventus 1-1 LIVE: Jovic non trova la porta (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Juventus si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Fiorentina Juventus 1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Fiorentina Juve. 2? Fiorentina in avanti – Viola subito in proiezione offensiva con l’avanzata a destra di Dodò. Cross troppo lungo, non ci può arrivare Jovic. 2? Milik chiuso – Paredes serve il polacco, che cerca il dribbling al limite ma viene fermato. 5? Colpo di testa Milenkovic – Punizione di Biraghi dalla sinistra allontanata dalla difesa. Kouame la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – CominciataJuve. 2?in avanti – Viola subito in proiezione offensiva con l’avanzata a destra di Dodò. Cross troppo lungo, non ci può arrivare. 2? Milik chiuso – Paredes serve il polacco, che cerca il dribbling al limite ma viene fermato. 5? Colpo di testa Milenkovic – Punizione di Biraghi dalla sinistra allontanata dalla difesa. Kouame la ...

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 15:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi Guarda #FiorentinaJuventus in esclusiv… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Juventus 0-1, rete di Milik A. (JUV) - DiMarzio : #SerieA | #Fiorentina-#Juventus: le formazioni ufficiali - SimonePerego3 : RT @idirinho_93: Immaginate per due secondi se la Fiorentina avesse la rosa della Juventus. Ora cercate di immaginare il punteggio per i Vi… - CenzoBeatz : Fiorentina 1 - 1 Juventus Park the Bus allegriball ?? -