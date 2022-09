Energia, in inverno stop per due ore al giorno: la decisione spiazza (Di sabato 3 settembre 2022) La politica è sempre in movimento per attuare dei piani per il risparmio dell’Energia e del gas. Un paese in particolare ha messo in campo un razionamento in vista del prossimo inverno. La situazione che riguarda Energia e gas si fa sempre più complicata. Sia la politica italiana che quella estera stanno cercando di mettere in campo dei piani che non incidano troppo sulla popolazione. Cosa molto complicata visto l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina. Adobe StockCi sono tanti scenari che poi possono verificarsi in questo inverno. Uno dei peggiori riguarda il razionamento dell’Energia. Al momento, questo appare lontano da noi ma un paese ha già messo in campo la sua idea. Anche a seguito della chiusura dei rubinetti da Mosca del gasdotto Nord Stream 1. Gli aumenti dei prezzi su gas ... Leggi su chenews (Di sabato 3 settembre 2022) La politica è sempre in movimento per attuare dei piani per il risparmio dell’e del gas. Un paese in particolare ha messo in campo un razionamento in vista del prossimo. La situazione che riguardae gas si fa sempre più complicata. Sia la politica italiana che quella estera stanno cercando di mettere in campo dei piani che non incidano troppo sulla popolazione. Cosa molto complicata visto l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina. Adobe StockCi sono tanti scenari che poi possono verificarsi in questo. Uno dei peggiori riguarda il razionamento dell’. Al momento, questo appare lontano da noi ma un paese ha già messo in campo la sua idea. Anche a seguito della chiusura dei rubinetti da Mosca del gasdotto Nord Stream 1. Gli aumenti dei prezzi su gas ...

