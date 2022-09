Contestatore di Giorgia Meloni sul palco con la bandiera Lgbt | il botta e risposta con la leader di FdI continua anche sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 settembre 2022) Iltrae il giovane che venerdì sera, durante un comizio di Fratelli d’Italia a Cagliari, è salito sulcon laarcobaleno rivendicando i dirittiq+,fuori dal, via. Il ragazzo si chiama Marco Marras e si è “palesato” su Instagram con un post sul proprio profilo in cui è ritornato sull’accaduto. Sottolineando di non essere “un attivista” e di non appartenere “a nessun partito o associazione”, ildelladi FdI si è definito come “una persona che ha voluto esprimere un’idea”. “Ormai il mio nome è uscito – scrive in un post su Instagram caricando una foto del blitz sul ...