Tennis | Us Open | Berrettini batte Murray in 4 set e va agli ottavi

Roma, 2 set. -(Adnkronos) - Dopo una battaglia durata 3 ore e 50 minuti Matteo Berrettini vince la sfida contro lo scozzese Andy Murray e per il quarto anno consecutivo approda agli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà Davidovich Fokina. Il Tennista romano - numero 14 della classifica Atp -ha vinto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7 (1-7), 6-3, facendo valere contro l'ex numero uno la sua prima di servizio (con un positivo 69%) e 18 ace contro i 4 del suo avversario. Il computo delle sfide con Murray diventa così di 3 vittorie per il Tennista romano e una per lo scozzese-

