“Non ha capito come funziona il GF Vip”: Alex Belli attacca Orietta Berti (Di venerdì 2 settembre 2022) Orietta Berti, in attesa di prendere in mano le redini di opinionista del GF Vip 7, ha lanciato una bella frecciatina ad Alex Belli, tra i protagonisti indiscussi della passata stagione condotta da Alfonso Signorini. Alex Belli commenta la frecciatina di Orietta Berti prima del GF Vip 7 Orietta Berti intervistata tra le pagine del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 settembre 2022), in attesa di prendere in mano le redini di opinionista del GF Vip 7, ha lanciato una bella frecciatina ad, tra i protagonisti indiscussi della passata stagione condotta da Alfonso Signorini.commenta la frecciatina diprima del GF Vip 7intervistata tra le pagine del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

borghi_claudio : Qui qualcuno non ha ancora capito che è finito il tempo di 'mandare segnali'... adesso c'è la possibilità epocale d… - AlexBazzaro : Crisanti, candidato PD: 'Commissione su Covid? Non serve' Capito? - AlexBazzaro : Covid, Speranza: “tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati”. Non ha capito che tra venti giorni le sue… - pietro_zerbini : @EnricoLetta @ilmessaggeroit @pdnetwork Quante chiacchiere, per adesso state studiando come far chiudere le aziende… - Riderman57 : @PieraBelfanti La Meloni vuole riportare le donne al solo ruolo di casalinghe sottomesse ai loro mariti, come fanno… -