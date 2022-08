Vuelta 2022, risultati e classifica undicesima tappa: ordine di arrivo, trionfa Groves in volata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kaden Groves trionfa in volata. I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo dell’undicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, la frazione con partenza da El Pozo Alimentacion e arrivo a Cabo de Gata dopo 191.2 km davvero piatti e senza sussulti, se non l’infortunio di Alaphilippe che a causa di un problema alla spalla deve ritirarsi. Come prevedibile, è discorso riservato ai velocisti rimasti e il finale viene deciso allo sprint di gruppo, lo sprinter australiano della Bike Exchange piazza la nona vittoria in carriera, la terza stagionale. Di seguito la top-10 di oggi. classifica AGGIORNATA DOPO undicesima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kadenin. I, lae l’didell’delladi Spagna, la frazione con partenza da El Pozo Alimentacion ea Cabo de Gata dopo 191.2 km davvero piatti e senza sussulti, se non l’infortunio di Alaphilippe che a causa di un problema alla spalla deve ritirarsi. Come prevedibile, è discorso riservato ai velocisti rimasti e il finale viene deciso allo sprint di gruppo, lo sprinter australiano della Bike Exchange piazza la nona vittoria in carriera, la terza stagionale. Di seguito la top-10 di oggi.AGGIORNATA DOPO...

