Sinner | Musetti e Fognini al secondo turno degli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini avanzano al secondo turno dell'edizione numero 142 degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York (montepremi 60.000.000 dollari). Nella notte italiana Sinner, testa di serie numero 11, ha piegato il tedesco Daniel Altmaier in cinque set con il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1; l'altoatesino sfiderà al secondo round il qualificato statunitense Christopher Eubanks, che ha battuto per 7-5 6-3 7-6(3) lo spagnolo Pedro Martinez. Musetti, 26esima forza del seeding, si è imposto sempre al quinto sul belga David Goffin

