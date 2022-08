Regina Elisabetta spietata: ecco chi fa fuori dal testamento (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Regina Elisabetta cambia testamento? Pare proprio di sì. La notizia, abbastanza choc, compare su alcuni tabloid internazionali. Star e International Business Time raccontano che la sovrana avrebbe deciso di far fuori alcuni componenti della sua grande famiglia dal testamento. Elisabetta ha 96 anni, è una delle donne più potenti del Pianeta, e resta una delle più influenti in assoluto. Muove notizie di ogni tipo. Adesso si viene a sapere che, addirittura, avrebbe deciso di far fuori uno o più componenti della sua famiglia dal testamento. Ma di chi si tratta? Partiamo dai soldi. Eredità milionaria prima di tutto per la Regina Elisabetta: preziosi e storici gioielli, spuntano addirittura lussuosi diademi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lacambia? Pare proprio di sì. La notizia, abbastanza choc, compare su alcuni tabloid internazionali. Star e International Business Time raccontano che la sovrana avrebbe deciso di faralcuni componenti della sua grande famiglia dalha 96 anni, è una delle donne più potenti del Pianeta, e resta una delle più influenti in assoluto. Muove notizie di ogni tipo. Adesso si viene a sapere che, addirittura, avrebbe deciso di faruno o più componenti della sua famiglia dal. Ma di chi si tratta? Partiamo dai soldi. Eredità milionaria prima di tutto per la: preziosi e storici gioielli, spuntano addirittura lussuosi diademi ...

Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta riceverà martedì il nuovo premier britannico nella sua residenza scozzese di Balmoral, evento… - nieddupierpaolo : RT @ilgiornale: Ormai è ufficiale: per la prima volta in 70 anni di regno Sua Maestà incontrerà il nuovo primo ministro a Balmoral e non, c… - ilgiornale : Ormai è ufficiale: per la prima volta in 70 anni di regno Sua Maestà incontrerà il nuovo primo ministro a Balmoral… - Eranewsitalia : La Regina Elisabetta cambia il testamento: fuori quattro persone. Ecco a quanto ammonta tutto il Crown Estate ? Lin… - Ronnie09522647 : Mamma mia, ma che mondo lasceremo alla regina Elisabetta? Mah!....?????????? -