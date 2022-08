Napoli-Lecce 1-1, Baroni: “Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marco Baroni, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del pareggio per 1-1 sul campo del Napoli: “All’inizio abbiamo faticato, ma abbiamo corso pochi rischi e nel complesso mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Fino a quando ci sono state le energie i ragazzi hanno fatto bene“. Baroni ha poi elogiato Colombo: “Ha grandi potenzialità. Finora ha giocato spesso da seconda punta, ma dobbiamo centrarlo in quel ruolo. Ha fatto una buona gara e, visto l’incredibile tiro che ha, non sono sorpreso dal gol“. Infine, l’allenatore dei pugliesi ha concluso: “Ora archiviamo questo risultato e testa alla prossima difficile gara da preparare“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marco, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del pareggio per 1-1 sul campo del: “All’inizio abbiamo faticato, ma abbiamo corso pochi rischi e nel complesso mi è. Fino a quando ci sono state le energie i ragazzi hanno fatto bene“.ha poi elogiato Colombo: “Ha grandi potenzialità. Finora ha giocato spesso da seconda punta, ma dobbiamo centrarlo in quel ruolo. Ha fatto una buona gara e, visto l’incredibile tiro che ha, non sono sorpreso dal gol“. Infine, l’allenatore dei pugliesi ha concluso: “Ora archiviamo questo risultato e testa alla prossima difficile gara da preparare“. SportFace.

