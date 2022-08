"Chi non riuscirà a durare". Il prossimo governo? Ecco la profezia nera di Corona (Di martedì 30 agosto 2022) "Stiamo andando verso la catastrofe": Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, si è lanciato in una profezia nera su quello che verrà in Italia. "I prezzi sono sempre più alti ma le paghe e le pensioni sono le stesse - ha spiegato lo scrittore, che ha aperto insieme alla conduttrice la prima puntata della nuova stagione del talk -. Il gas costa troppo e le aziende rischiano". Al centro dei pensieri di Corona, così come della gran parte degli italiani, c'è la grave crisi energetica delle ultime settimane. Lo scrittore, parlando della caduta del governo Draghi, ha detto che non sarebbe stata affatto inaspettata: "Non poteva durare. Ma non durerà nemmeno il prossimo esecutivo". Troppi i punti interrogativi e le questioni aperte, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) "Stiamo andando verso la catastrofe": Mauro, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, si è lanciato in unasu quello che verrà in Italia. "I prezzi sono sempre più alti ma le paghe e le pensioni sono le stesse - ha spiegato lo scrittore, che ha aperto insieme alla conduttrice la prima puntata della nuova stagione del talk -. Il gas costa troppo e le aziende rischiano". Al centro dei pensieri di, così come della gran parte degli italiani, c'è la grave crisi energetica delle ultime settimane. Lo scrittore, parlando della caduta delDraghi, ha detto che non sarebbe stata affatto inaspettata: "Non poteva. Ma non durerà nemmeno ilesecutivo". Troppi i punti interrogativi e le questioni aperte, ...

