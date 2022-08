Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 agosto 2022)DEL 29 AGOSTOORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO 10KM DI CODA PER INCIDENTE SULLA A1 FIRENZETRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE PRESTARE ATTENZIONE CIRCONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONERICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL INFOMOBILITÀ ...