Uomini e Donne, ex corteggiatore eletto più bello d'Italia

"Il più bello d'Italia 2022" è stato eletto domenica 28 agosto ad Alassio, in Liguria, ed è un ex protagonista di Uomini e Donne: stiamo parlando di Alessandro Verdolini, che nella scorsa edizione del talk show di Maria De Filippi corteggiava Andrea Nicole Conte, la prima donna ex trans che si sia seduta sul trono più ambito della televisione. Alessandro Verdolini – alto, fisico da modello e incredibili occhi verdi – arrivò alla fine del percorso con Andrea Nicole Conte, tuttavia la tronista le preferì Ciprian Aftim, che scelse fuori dallo studio.

