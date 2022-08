Quando inizia Uomini e Donne? Data prima puntata, registrazione e chi ci sarà in studio (Di lunedì 29 agosto 2022) Quando inizia Uomini e Donne? Alla prima puntata in onda dagli Studi Elios mancano tre settimane. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, secondo quanto riferiscono i colleghi di SuperGuidaTV, dovrebbe tornare il prossimo lunedì 19 settembre 2022. Quando inizia Uomini e Donne? Data prima puntata Al fianco di Maria De Filippi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 29 agosto 2022)? Allain onda dagli Studi Elios mancano tre settimane. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, secondo quanto riferiscono i colleghi di SuperGuidaTV, dovrebbe tornare il prossimo lunedì 19 settembre 2022.Al fianco di Maria De Filippi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

