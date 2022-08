Il tocco di Vlahovic e quello di Smalling sono diversi? Sì, e va chiarito una volta per tutte: i falli di mano non sono tutti uguali (Di lunedì 29 agosto 2022) I falli di mano non sono tutti uguali. È bene chiarire questo concetto, e questa distinzione, una volta per tutte. Ma non è così da sempre, per questo il tifoso non si è ancora abituato. Non per demeriti suoi, sia chiaro: le regole cambiano spesso e non sempre vengono spiegate in maniera chiara dagli addetti ai lavori. In fondo, è così “solo” dal 1 giugno 2019, quando l’IFAB (International Football Association Board, banalmente quelli che decidono e scrivono le regole da quando è nato il calcio) ha apportato una sostanziale modifica nel regolamento, una di quelle che ha cambiato il gioco e la vita degli arbitri. Per qualcuno complicandola, a mio parere favorendola. Ora immaginate a parti invertite questi falli di mano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Idinon. È bene chiarire questo concetto, e questa distinzione, unaper. Ma non è così da sempre, per questo il tifoso non si è ancora abituato. Non per demeriti suoi, sia chiaro: le regole cambiano spesso e non sempre vengono spiegate in maniera chiara dagli addetti ai lavori. In fondo, è così “solo” dal 1 giugno 2019, quando l’IFAB (International Football Association Board, banalmente quelli che decidono e scrivono le regole da quando è nato il calcio) ha apportato una sostanziale modifica nel regolamento, una di quelle che ha cambiato il gioco e la vita degli arbitri. Per qualcuno complicandola, a mio parere favorendola. Ora immaginate a parti invertite questidi...

