"Gli episodi contro,", "Avessimo segnato noi": le scuse di Inzaghi non reggono (Di lunedì 29 agosto 2022) "È una sconfitta che fa male e che brucia per come è arrivata": Simone Inzaghi sale sul banco degli imputati per la sconfitta dell'Inter contro la Lazio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) "È una sconfitta che fa male e che brucia per come è arrivata": Simonesale sul banco degli imputati per la sconfitta dell'Interla Lazio

Agenzia_Ansa : Altri tre operai morti sul lavoro in poche ore l'uno dall'altro. Gli episodi sono accaduti nel Veronese, nel Milan… - CTirinnanzi : @susy_DV7 Da una vita. Ed accade quello che accade in tutti gli stadi, senza però mai episodi di violenza a differenza di altrove. - DracarysInferno : - successiva ma non trovo alcun senso nel discorso dell'ansia. Cioè é vero che gli episodi tendono a finire con de… - DracarysInferno : Dico a tizia che sto guardando settimanalmente gli episodi di HOTD e questa mi dice 'eh ma così non ti viene l'ansi… - osservando001 : RT @italiadeidolori: @Ruby_Rubina3 Dia tempo al tempo che le cose giungono da sé. Nei secoli trascorsi, gli episodi della Storia carichi di… -