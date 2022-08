In manette pusher, per farsi localizzare usava i petardi (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Per essere localizzato dai suoi clienti sparava dei petardi: a trovarlo, però, sono stati i carabinieri Marina di Camerota che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. In manette è finito un 20enne laziale bloccato in località Castello mentre era in attesa di spacciare droga sintetica. I carabinieri, dopo aver perquisito il giovane e la sua auto, hanno rinvenuto 40 grammi di ecstasy, hashish, dei coltellini, un bilancino di precisione e denaro contante. Il pusher era in possesso anche di tre petardi che, appunto, utilizzava per segnalare il luogo di spaccio ai suoi clienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Per essere localizzato dai suoi clienti sparava dei: a trovarlo, però, sono stati i carabinieri Marina di Camerota che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Inè finito un 20enne laziale bloccato in località Castello mentre era in attesa di spacciare droga sintetica. I carabinieri, dopo aver perquisito il giovane e la sua auto, hanno rinvenuto 40 grammi di ecstasy, hashish, dei coltellini, un bilancino di precisione e denaro contante. Ilera in possesso anche di treche, appunto, utilizzava per segnalare il luogo di spaccio ai suoi clienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

