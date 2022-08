Monza, Stroppa: «Non temo l’esonero, ho tempo per lavorare. Ci manca qualcosa» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’analisi del tecnico del Monza Giovanni Stroppa dopo la gara persa contro l’Udinese Le parole a DAZN di Stroppa: PERMANENZA – «Se mi daranno altro tempo per lavorare? Se mi fate questa domanda assolutamente sì. C’è bisogno di tempo, la squadra è in costruzione e ha bisogno ancora di qualcosa». RIMPIANTI -«Certo che c’è rimpianto. Abbiamo creato tante occasioni e potevamo vincerla, peccato per i due gol che abbiamo preso che erano simili ed evitabili. Un’azione dell’Udinese nasce addirittura da un fallo laterale. Determinazione e attenzione sono requisiti fondamentali nel campionato di serie A, con difesa schierata non si possono commettere errori del genere» ANALISI – «Abbiamo fatto molto bene sotto tanti punti di vista pur concedendo e regalando ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’analisi del tecnico delGiovannidopo la gara persa contro l’Udinese Le parole a DAZN di: PERMANENZA – «Se mi daranno altroper? Se mi fate questa domanda assolutamente sì. C’è bisogno di, la squadra è in costruzione e ha bisogno ancora di». RIMPIANTI -«Certo che c’è rimpianto. Abbiamo creato tante occasioni e potevamo vincerla, peccato per i due gol che abbiamo preso che erano simili ed evitabili. Un’azione dell’Udinese nasce addirittura da un fallo laterale. Determinazione e attenzione sono requisiti fondamentali nel campionato di serie A, con difesa schierata non si possono commettere errori del genere» ANALISI – «Abbiamo fatto molto bene sotto tanti punti di vista pur concedendo e regalando ...

