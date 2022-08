Non danno notizie da giorni: 62enne e 64enne trovati morti in casa a Tivoli e Guidonia (Di giovedì 25 agosto 2022) Scoperti due cadaveri in poche ore. Si tratta in entrambi i casi di persone morte in casa delle quali non si avevano notizie da giorni. Insegnante in pensione di Tivoli trovata morta in casa Martedì nella tarda mattinata la scoperta da parte dei carabinieri della Compagnia di Tivoli allertati da due amiche dell’insegnante in pensione della quale non avevano notizie da giorni. Militari, sanitari del 118 e Vigili del fuoco sono accorsi per verificare cosa fosse successo alla 62enne, Romana Pavoni. Dopo che i pompieri hanno forzato la porta di ingresso i soccorritori hanno rinvenuto la salma della donna, probabilmente morta da giorni. La Procura di Tivoli ha sequestrato la salma per disporre l’esame ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Scoperti due cadaveri in poche ore. Si tratta in entrambi i casi di persone morte indelle quali non si avevanoda. Insegnante in pensione ditrovata morta inMartedì nella tarda mattinata la scoperta da parte dei carabinieri della Compagnia diallertati da due amiche dell’insegnante in pensione della quale non avevanoda. Militari, sanitari del 118 e Vigili del fuoco sono accorsi per verificare cosa fosse successo alla, Romana Pavoni. Dopo che i pompieri hanno forzato la porta di ingresso i soccorritori hanno rinvenuto la salma della donna, probabilmente morta da. La Procura diha sequestrato la salma per disporre l’esame ...

