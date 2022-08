Festa di Sant’Alessandro: modifiche della viabilità in via Gavazzeni e sulle Mura per i fuochi artificiali (Di giovedì 25 agosto 2022) Bergamo. viabilità modificata per consentire le celebrazioni di Sant’Alessandro, patrono di Bergamo. Per consentire quindi lo svolgimento del tradizionale mercato di Sant’Alessandro lungo gli spazi del centro Piacentiniano e l’altrettanto tradizionale spettacolo pirotecnico sugli spalti delle Mura Veneziane il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che modifica la viabilità dei prossimi giorni nelle due aree in questione. Dalle 6.30 di giovedì 25 agosto 2022 alle 24 di domenica 28 agosto 2022 in Largo Gavazzeni nel tratto compreso tra Viale Roma e Via Torquato Tasso sarà istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione e delle strutture di vendita, eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 agosto 2022) Bergamo.modificata per consentire le celebrazioni di, patrono di Bergamo. Per consentire quindi lo svolgimento del tradizionale mercato dilungo gli spazi del centro Piacentiniano e l’altrettanto tradizionale spettacolo pirotecnico sugli spalti delleVeneziane il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che modifica ladei prossimi giorni nelle due aree in questione. Dalle 6.30 di giovedì 25 agosto 2022 alle 24 di domenica 28 agosto 2022 in Largonel tratto compreso tra Viale Roma e Via Torquato Tasso sarà istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione e delle strutture di vendita, eseguito mediante il posizionamento di barriere fisiche a ...

Dimsuonosoft : Apre i battenti domani, a Osio Sopra, 'BergamoSex', evento dedicato al sesso. Polemica, la coincidenza di date con… - Giorno_Bergamo : Bergamo, Festa di Sant'Alessandro: mercato e fuochi d'artificio. Come cambia la viabilità - qn_giorno : #Bergamo, Festa di Sant'Alessandro: mercato e fuochi d'artificio. Come cambia la viabilità - Santalessandro1 : Seminare #pace: incontri, letture, concerti e mostre per la #festa di Sant’Alessandro #bergamo #santalessandro - zazoomblog : Festa di Sant’Alessandro l’arte che apre al dialogo: così si costruisce la pace - #Festa #Sant’Alessandro #l’arte -