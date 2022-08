Conte chiama gli elettori del Pd: 'Chi è di sinistra vota per noi. Nel Paese c'è aria di larghe intese...' (Di giovedì 25 agosto 2022) Giuseppe Conte ha ribadito in un'intervista a Radio Popolare la sua contrarietà a un futuro dialogo con il Pd, immaginando già un governo di larghe intese con tutte quelle forze che condividono il ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Giuseppeha ribadito in un'intervista a Radio Popolare la sua contrarietà a un futuro dialogo con il Pd, immaginando già un governo dicon tutte quelle forze che condividono il ...

giovanna280656 : RT @stefanodirusso1: Mio caro @sbonaccini che stimo, perché non diciamo chi voleva Draghi e chi invece diceva 'Conte o Morte' chi lasciava… - Franco27709244 : RT @stefanodirusso1: Mio caro @sbonaccini che stimo, perché non diciamo chi voleva Draghi e chi invece diceva 'Conte o Morte' chi lasciava… - globalistIT : - evarist05268091 : RT @stefanodirusso1: Mio caro @sbonaccini che stimo, perché non diciamo chi voleva Draghi e chi invece diceva 'Conte o Morte' chi lasciava… - ocagiulietta : RT @stefanodirusso1: Mio caro @sbonaccini che stimo, perché non diciamo chi voleva Draghi e chi invece diceva 'Conte o Morte' chi lasciava… -