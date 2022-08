Va a casa della ex e l’aggredisce, 52enne finisce in carcere (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato a casa della moglie, da cui si sta separando, per cercare una riappacificazione alquanto improbabile; e così, al rifiuto della donna di tornare insieme, ha iniziato ad alzare la voce e ad essere violento, come accaduto già in passato. Ma questa volta la vittima ha informato i carabinieri, che si sono presentati poco dopo arrestando il marito violento. Il fatto è accaduto a Sant’Antimo, nel Napoletano; in manette è finito un 52enne del posto con precedenti penali. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo sono arrivati a casa della donna quando ancora il marito inveiva contro di lei e l’aggrediva, il tutto davanti ai tre figli minori. E’ così emerso che in più circostante il 52enne si era ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato amoglie, da cui si sta separando, per cercare una riappacificazione alquanto improbabile; e così, al rifiutodonna di tornare insieme, ha iniziato ad alzare la voce e ad essere violento, come accaduto già in passato. Ma questa volta la vittima ha informato i carabinieri, che si sono presentati poco dopo arrestando il marito violento. Il fatto è accaduto a Sant’Antimo, nel Napoletano; in manette è finito undel posto con precedenti penali. I carabinieritenenza di Sant’Antimo sono arrivati adonna quando ancora il marito inveiva contro di lei e l’aggrediva, il tutto davanti ai tre figli minori. E’ così emerso che in più circostante ilsi era ...

