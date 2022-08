Ucraina | intelligence Gb | ' in 6 mesi di guerra Russia non ha compiuto progressi significativi'

RadioItaliaIRIB : Russia: l’intelligence ucraina ha ucciso la figlia di Dugin - Evarist37285842 : RT @mariosalis: I paracadutisti russi si rifiutano di andare a combattere in Ucraina. Lo riferisce la direzione principale dell'intelligenc… - geekeconomist : RT @mentecritica: 3/14 Nel caso dell'aggressione russa all'ucraina, i servizi occidentali sono stati bravi nel prevedere un'evoluzione che… - paolocol1 : RT @AnacletoOwl: @rusembitaly SpiaZe. P.s. : sembrerebbe che ad ammazzarla siano stati dissidenti russi e non una donna ucraina in uno Sta… - fabry_il_bomber : Unità Speciale della direzione principale dell'Intelligence del Ministero della Difesa dell'#Ucraina ha attaccato u… -

Secondo l'di Mosca, a uccidere Dugina è stata un'agente, arrivata in Russia a fine luglio e poi fuggita in Estonia. Per Kiev invece l'attentato è opera dei servizi segreti russi. ...La presunta killer ora è in Austria Secondo l'Fsb, l'di Mosca, a uccidere la figlia dell' "ideologo di Putin" è stata Natalya Vovk, un'agente, ora fuggita in Austria . Natalia ...Londra, 24 ago. (Adnkronos) – L’intelligence britannica ha affermato che dopo sei mesi dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la Russia non ha compiuto progressi significativi. “L’offensiva nel ...La Russia sta tentando di bombardare i "pozzi di cenere" della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, per "sollevare nuvole di polvere radioattiva". Lo ha denunciato la direzione dell'intelligence ...