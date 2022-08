Sassuolo, la conferma di Carnevali: 'Nessuna recompra per Pinamonti' (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Andrea Pinamonti, ha risposto in questi termini... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ad delGiovanni, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Andrea, ha risposto in questi termini...

Spezia_1906 : ???? '#Antiste obiettivo concreto, più facile di #Laurienté' ?? L'AD #Carnevali conferma la trattativa con lo #Spezia… - ABalestrieri : RT @mirkonicolino: Le gerarchie erano stata chiare sin da subito: col #Sassuolo #Miretti in campo con pochi allenamenti nelle gambe, #Fagio… - SPalermo91 : RT @mirkonicolino: Le gerarchie erano stata chiare sin da subito: col #Sassuolo #Miretti in campo con pochi allenamenti nelle gambe, #Fagio… - mirkonicolino : Le gerarchie erano stata chiare sin da subito: col #Sassuolo #Miretti in campo con pochi allenamenti nelle gambe,… - AntonioDiC_19 : Indubbiamente da quello che sarà, credo che in molti rimarremo con il dubbio di come sarebbe stato #Berardi in una… -