Inter, un altro difensore preso di mira dal Psg (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo il mancato accordo trovato con l'Inter per Skriniar, il Psg è alla ricerca di un altro obiettivo. Secondo Media Foot, il loro... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo il mancato accordo trovato con l'per Skriniar, il Psg è alla ricerca di unobiettivo. Secondo Media Foot, il loro...

FBiasin : Ad oggi non risulta alcun rilancio del #Psg per #Skriniar. L’offerta, vecchia di un mese, è di 50 milioni, cifra ch… - LeBombeDiVlad : ???? Non solo l’ #Inter su #Chalobah : un altro club si fa sotto ??Ampia concorrenza per il difensore… - just_daa : RT @Becker________: @FrisbeeGoat tra l'altro Inter seconda con la partita di Bologna da recuperare.. - nonvedogioie : In un certo senso ha ragione Viste le premesse sta andando anche troppo bene Il problema non è Acerbi in se ma ben… - MarcoAiroldi6 : RT @Becker________: @FrisbeeGoat tra l'altro Inter seconda con la partita di Bologna da recuperare.. -