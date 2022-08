Governo: Draghi, 'in pandemia parlai di crescita sostenibile, ha ispirato azione esecutivo' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Due anni fa, quando Mario Draghi intervenne al Meeting di Rimini, "eravamo in una fase acuta e dolorosa della pandemia e qui però al Meeting si provava già a riflettere su come ricostruire la nostra società, la nostra economia dopo quel terribile trauma. Nel mio intervento provai a disegnare una politica economica adatta a un momento così duro. parlai dell'assoluta necessità di sostenere le famiglie, le imprese, in un periodo di recessione profonda, e dissi di tornare a una crescita sostenibile e condivisa. parlai della distinzione tra “debito buono” e “debito cattivo”, ovvero tra la spesa che permette a un'economia di rafforzarsi e quella per interventi che non fanno crescere né la produzione né l'equità sociale; dell'importanza di sostenere i più deboli e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Due anni fa, quando Mariointervenne al Meeting di Rimini, "eravamo in una fase acuta e dolorosa dellae qui però al Meeting si provava già a riflettere su come ricostruire la nostra società, la nostra economia dopo quel terribile trauma. Nel mio intervento provai a disegnare una politica economica adatta a un momento così duro.dell'assoluta necessità di sostenere le famiglie, le imprese, in un periodo di recessione profonda, e dissi di tornare a unae condivisa.della distinzione tra “debito buono” e “debito cattivo”, ovvero tra la spesa che permette a un'economia di rafforzarsi e quella per interventi che non fanno crescere né la produzione né l'equità sociale; dell'importanza di sostenere i più deboli e ...

