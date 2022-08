L’origine del Charleston, il ballo dal ritmo frenetico degli anni ‘20 (Di martedì 23 agosto 2022) Nella rubrica settimanale Passi di danza parleremo deL Charleston, un ballo nato negli anni ‘20 in America sui ritmi sincopati del Jazz veloce. È infatti caratterizzato da movimenti frenetici al ritmo di una musica sfrenata. L’origine del ballo Charleston Photo Credits: WikipediaIl nome Charleston deriva dall’omonima città del sud Carolina, mentre la musica trae origine dalla Canzone “The Charleston” di James P. Johnson. Secondo la tradizione i primi passi del Charleston provengono dai movimenti che venivano effettuati dagli scaricatori di porto durante il loro lavoro sulle nave. Secondo un’altra versione i movimenti base del Charleston sarebbero nati dalle danze propiziatorie delle tribù ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Nella rubrica settimanale Passi di danza parleremo deL, unnato negli‘20 in America sui ritmi sincopati del Jazz veloce. È infatti caratterizzato da movimenti frenetici aldi una musica sfrenata.delPhoto Credits: WikipediaIl nomederiva dall’omonima città del sud Carolina, mentre la musica trae origine dalla Canzone “The” di James P. Johnson. Secondo la tradizione i primi passi delprovengono dai movimenti che venivano effettuati dagli scaricatori di porto durante il loro lavoro sulle nave. Secondo un’altra versione i movimenti base delsarebbero nati dalle danze propiziatorie delle tribù ...

