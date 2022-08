Bruges | tifosi in rivolta | non vogliono la cessione di un altra stella

... grazie alla vittoria per 4 - 1 conseguita davanti ai propri. Partita subito in discesa, ...dall'ex Udinese Seko Fofana - e un attacco che può contare da quest'anno sulle qualità dell' ex...Sì, ma che storia: la saga del trasferimento di Charles De Ketelaere dalal Milan ha appassionato mezza Italia. Malati di calcio e agnostici,e tifose, hanno imparato come si pronuncia ...Una big della Premier League interessata a uno degli attaccanti di Spalletti: i fan partenopei si dividono sul suo possibile addio ...Il Milan inizia il suo campionato con una vittoria. Davanti ad un San Siro quasi tutto esaurito, i rossoneri hanno battuto 4-2 l'Udinese in rimonta grazie alla doppietta di Rebic e alle reti ...