Video stupro | Meloni | “Letta mi attacca ma niente solidarietà a vittima” – Video

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho preso quelda uno dei principali quotidiani italiani. Ilè oscurato. Io ho espressoalladello, chime non esprimeallae non spende una parola di condanna per lo stupratore”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si esprime così dopo le polemiche legate al– pubblicato da un quotidiano e rilanciato da lei sui social – che documenta unocompiuto a Piacenza da un richiedente asilo su una donna ucraina. La diffusione delda parte diè stata aspramente criticata dal Pd. “Enrico ...