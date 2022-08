Pnrr, Giovannini: “Ripensarlo? Abbiamo tempi strettissimi per realizzarlo” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Qualcuno dice che dobbiamo ripensare il Pnrr. Abbiamo tempi strettissimi di realizzazione”. Ad affermarlo, intervenendo al Meeting di Rimini, è il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. “Questo paese – spiega – deve essere in grado di pianificare, di programmare. Cosa che non è proprio il nostro punto di forza. L’Ue grazie al Pnrr ci ha insegnato come fare. Sarebbe un peccato veramente gravissimo non usare questo metodo per gli altri finanziamenti europei e non usare la sinergia che è stata creata tra governo centrale e enti locali in questi 18 mesi per decidere cosa fare”. “Non possiamo pensare all’Italia come una piattaforma semplicemente logistica di arrivo delle merci, perché il cambiamento climatico potrebbe spazzarci. E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Qualcuno dice che dobbiamo ripensare ildi realizzazione”. Ad affermarlo, intervenendo al Meeting di Rimini, è il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico. “Questo paese – spiega – deve essere in grado di pianificare, di programmare. Cosa che non è proprio il nostro punto di forza. L’Ue grazie alci ha insegnato come fare. Sarebbe un peccato veramente gravissimo non usare questo metodo per gli altri finanziamenti europei e non usare la sinergia che è stata creata tra governo centrale e enti locali in questi 18 mesi per decidere cosa fare”. “Non possiamo pensare all’Italia come una piattaforma semplicemente logistica di arrivo delle merci, perché il cambiamento climatico potrebbe spazzarci. E’ ...

