Monza | in arrivo un centrocampista dal Betis

(Di domenica 21 agosto 2022) William Carvalho è in uscita dal: il club spagnolo ha bisogno di alleggerire i conti e per il portoghese potrebbe arrivare un'esperienza...

Mattialei : @Luna_di_Venezia Mi sarebbe piaciuto se tanti juventini avessero avuto Twitter dopo l'arrivo di Diego alla #JUVE Or… - storia_juventus : Nicolò #Rovella sembrava a un passo dal #Monza, ma Max #Allegri ne avrebbe bloccato la cessione. Soltanto con l'arr… - tabellamercatob : Mancano 10 giorni alla chiusura della sessione estiva #Calciomercato Trattative 'calde' #SerieB /2 Doppio colpo da… - SPalermo91 : RT @MatthijsPog: ?? Allegri avrebbe messo in standby le negoziazioni tra la Juve e il Monza per Rovella. Il tecnico livornese vede nell'ex G… - sscalcionapoli1 : Napoli Monza, ecco l’arrivo degli azzurri allo stadio Maradona -

... il Napoli fa il suo esordio allo 'Stadio Maradona' ospitando il. Luciano Spalletti spera di sfruttare l'entusiasmo per l'di Ndombele, Raspadori e Simeone e di concedere un bis immediato,...Allenatore: Giovanni Stroppa NAPOLI: GLI ALLENATORI Aspettando la diretta di Napoli, diamo un'occhiata a quello che gli allenatori potranno portare in campo: questo match è stato ...(Adnkronos) – Dominio del Napoli in casa al Maradona, che mette ko il Monza ospite 4-0. A sbloccare il risultato già dal primo tempo il nuovo arrivo azzurro, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 34' ...Milano, 21 ago. (LaPresse) - Il Napoli batte 4-0 il Monza all'esordio casalingo in campionato. Al Maradona protagonista il nuovo arrivato Kvaratskhelia con ...