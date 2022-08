Lazio: l'ostacolo per arrivare a Reguillon (Di domenica 21 agosto 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, continua a chiedere un rinforzo sulla fascia sinistra e il nome individuato è quello di Sergio Reguillon... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Maurizio Sarri, tecnico della, continua a chiedere un rinforzo sulla fascia sinistra e il nome individuato è quello di Sergio...

CapitanFarris : @MatteScm la Lazio sarà il vero primo ostacolo, bisognerà scegliere una chiave tattica diversa. vediamo se limone h… - LazionewsEu : #Calciomercato #Lazio: c'è un ostacolo per #Reguilon del #Tottenham ?? #sslazio #LazionewsEu #LazioNews - Ugo2975 : @ElTrattore Di ostacolo venerdì oltre la Lazio spero non ci sia imzaghi - spoilsport_it : @chaseecornfield La Lazio deve prendere un terzino, forte interesse per Reguilon. Ancora nessun'offerta, l'ingaggio… - dbigmark : RT @RudyGaletti: ??? #Acerbi-#Inter, c'è l'ok del difensore per il suo passaggio in ???. ?? L'ostacolo principale ora è rappresentato dalla f… -