(Di domenica 21 agosto 2022) Il mancato trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United ha mandato in aria il programma dellantus per rinforzare il centrocampo....

iscorers : Juve, il Monaco piomba su Zakaria: l’incasso e la super plusvalenza | Primapagina - ZonaBianconeri : RT @FraLauricella: L’Inter vince 3-0 grazie alla LU-LA #juve: il #monaco su Zakaria, ai avvicina #paredes. #torino e #lazio si fermano sul… - FraLauricella : L’Inter vince 3-0 grazie alla LU-LA #juve: il #monaco su Zakaria, ai avvicina #paredes. #torino e #lazio si ferman… - VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Assalto Juve a Paredes, la chiave ora è Zakaria: l’intreccio: Assalto Juve a Paredes, la chiave ora è Zakaria: l’in… -

La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Juventus, proseguono le manovre in casa bianconera per puntellare la mediana: l'addio che sblocca l'affare. Vigilia di campionato per la Juventus di Max Allegri, che lunedì a Marassi ...Calciomercato: Zakaria sacrificato sull'altare di Paredes C'è ilsulle tracce dello svizzero Dopo il mancato trasferimento di Rabiot al Manchester United la Juventus si è vista costretta a rivedere i ... Paredes alla Juve, la chiave è Zakaria al Monaco: la trattativa Juventus pronta a privarsene solo sette mesi dopo il suo acquisto. Tentativo con l'altra big di Serie A per fare un grande regalo ad Allegri ...La Juventus ha bisogno di fare spazio a centrocampo, dove la priorità resta l'approdo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Prima però bisogna fargli spazio e il 'no' di Adrien Rabiot al Manches ...