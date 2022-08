Chiede ai 5 figli di giocare nello scantinato, poi uccide la moglie e si suicida (Di domenica 21 agosto 2022) Chiede ai figli di andare a giocare nello scantinato e uccide la moglie prima di togliersi la vita. Yia Xiong , 33 anni, e sua moglie Ka Lor , 30 anni, erano sposati da dieci anni, per tutti erano una ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022)aidi andare alaprima di togliersi la vita. Yia Xiong , 33 anni, e suaKa Lor , 30 anni, erano sposati da dieci anni, per tutti erano una ...

AdriJuve64 : Gemelli nascono con la carnagione diversa, la mamma: «La gente mi chiede se siano entrambi figli miei» - lalienospacejay : @AieieBrazov3 Le donne non hanno gli stessi privilegi degli uomini. Tu guadagni di più, tu sei visto come più impor… - sapphigrl : viene prima di tutto. Nessuna vi dice di buttare nel cesso vostro figlio. Vi si chiede solo di essere consapevoli d… - caravit_80 : @LetaTommaso @cmdotcom @GianniVisnadi Scandalosi chi chiede commissioni simili per i propri giocatori/figli quando… - antoniorosato72 : Gemelli nascono con la carnagione diversa, la mamma: «La gente mi chiede se siano entrambi figli miei». -