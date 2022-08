Una delle città più romantiche della Puglia tutta da scoprire (Di sabato 20 agosto 2022) La Puglia offre un paesaggio costiero degno di nota ma non tutte le città sono super famose e per questo vogliamo scoprire questa perla meno battuta dal turismo di massa. Vediamo dove si trova e perché visitarla La città di Trani è una meta turistica molto interessante, affacciata su un magnifico porto in pietra bianca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 agosto 2022) Laoffre un paesaggio costiero degno di nota ma non tutte lesono super famose e per questo vogliamoquesta perla meno battuta dal turismo di massa. Vediamo dove si trova e perché visitarla Ladi Trani è una meta turistica molto interessante, affacciata su un magnifico porto in pietra bianca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteograndi : Il Paese che ha tollerato il premier del bunga bunga, delle minorenni a Palazzo, delle escort di Tarantini, ora si… - GiuseppeConteIT : Miracoli elettorali. Il nostro progetto per un #salariominimo a 9 euro l'ora è stato ostacolato per mesi. Da quando… - CarloCalenda : Accettare diktat da due dei quattro leader delle coalizioni è una violazione della parità di trattamento che i medi… - bergamand : @bon1z Una delle cose più belle da vedere postate in questa estate di prati ingialliti - PorellaOfficial : RT @marinellazetti: Aggredite a ferragosto, una delle due ragazze è ancora in ospedale. Ma il #ddlzan è inutile. Pensateci il 25 settembre.… -