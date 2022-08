Un voto per la democrazia è incompatibile con il PD (Di sabato 20 agosto 2022) Abbiamo chiesto ad Andrea Manzi, già caporedattore del Mattino, fondatore e direttore de La Città e vice direttore del Roma, una riflessione sul terremoto politico determinato dalle recenti scelte del PD per le candidature al Parlamento. di Andrea Manzi Salerno da anni è il laboratorio più avanzato di quella che Giorgio Galli definì “democrazia senza popolo”, un’area dalla quale è stato espunto il pensiero, lasciando spazio e operatività soltanto a una politica interamente innervata sul “fare”. Ecco, il fare: in nome e per conto di chi? Con quale finalità, con quale riconoscibile interesse generale? Il problema – è sin troppo facile obiettare – è nazionale, pertanto sarebbe ingiusto e arbitrario considerarlo in un perimetro locale. Siamo, infatti, ancora, e da decenni, in attesa di leggi che disciplinino l’attività dei partiti, fissino con certezza i meccanismi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 agosto 2022) Abbiamo chiesto ad Andrea Manzi, già caporedattore del Mattino, fondatore e direttore de La Città e vice direttore del Roma, una riflessione sul terremoto politico determinato dalle recenti scelte del PD per le candidature al Parlamento. di Andrea Manzi Salerno da anni è il laboratorio più avanzato di quella che Giorgio Galli definì “senza popolo”, un’area dalla quale è stato espunto il pensiero, lasciando spazio e operatività soltanto a una politica interamente innervata sul “fare”. Ecco, il fare: in nome e per conto di chi? Con quale finalità, con quale riconoscibile interesse generale? Il problema – è sin troppo facile obiettare – è nazionale, pertanto sarebbe ingiusto e arbitrario considerarlo in un perimetro locale. Siamo, infatti, ancora, e da decenni, in attesa di leggi che disciplinino l’attività dei partiti, fissino con certezza i meccanismi ...

