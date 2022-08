Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 agosto 2022) Se la solitadi melanzane ti è venuta a noia puoi cimentarti nella preparazionedi. La ricetta qui di seguito prevede unabianca in cui non bisogna friggere in alcun modo leprima di assemblare il piatto. Sarà buonissima! Attenzione: se invece non si desidera accendere il forno si può tranquillamente cuocere anche in pa. Ecco qui di seguito quello che dobbiamo fare.di: ingredienti. Per preparare ladobbiamo usare i seguenti ingredienti: 75 gr di farina + farina quanto basta 30 gr di burro Pepe quanto basta 700 ml di latte 100 gr di formaggio ...