Keylor Navas più vicino al Napoli? Arriva l’indizio dal PSG (Di sabato 20 agosto 2022) Il Napoli ha chiuso tre colpi di mercato di gran caratura negli ultimi giorni: gli arrivi di Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori hanno fatto tornare l’entusiasmo tra i tifosi azzurri. Il gran lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato molto apprezzato e adesso il tifo partenopeo torna a sognare in grande. Keylor Navas (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images) Il Napoli, però, sta cercando di chiudere l’ultimo colpo da novanta prima della fine del mercato: si tratta di Keylor Navas, portiere del PSG. Il costaricano è in uscita dal club parigino e ha già accettato l’offerta del club partenopeo. Intanto, Arriva un “indizio” proprio dal PSG: Navas non è stato convocato per il match contro il Lille di domani, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Ilha chiuso tre colpi di mercato di gran caratura negli ultimi giorni: gli arrivi di Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori hanno fatto tornare l’entusiasmo tra i tifosi azzurri. Il gran lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato molto apprezzato e adesso il tifo partenopeo torna a sognare in grande.(Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images) Il, però, sta cercando di chiudere l’ultimo colpo da novanta prima della fine del mercato: si tratta di, portiere del PSG. Il costaricano è in uscita dal club parigino e ha già accettato l’offerta del club partenopeo. Intanto,un “indizio” proprio dal PSG:non è stato convocato per il match contro il Lille di domani, ...

antonio_gaito : L'incredibile giornata di mercato dei tifosi del #Napoli Simeone ? Ndombele ??? Raspadori ??? Keylor Navas ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la porta si avvicina #KeylorNavas del @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - antidisfattista : RT @ivan__serio: Nota del #PSG: “Keylor #Navas ha lasciato l'allenamento oggi con una lombalgia. Rimarrà al centro di formazione per ulteri… - SportdelSud : Alla vigilia della partita tra #PSGLille, #Galtier ha diramato la lista dei convocati e, tra questi, non è presente… -