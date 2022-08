Tuffi, trampolino da 3 metri: oro di Chiara Pellacani (Di venerdì 19 agosto 2022) Chiara Pellacani ha vinto l' oro più importante, quello che inseguiva con maggiore insistenza, e che a questo punto la inserisce tra le grandi tuffatrici del panorama internazionale, sicuramente prima ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022)ha vinto l' oro più importante, quello che inseguiva con maggiore insistenza, e che a questo punto la inserisce tra le grandi tuffatrici del panorama internazionale, sicuramente prima ...

Eurosport_IT : ??OROOOOOOOOO ???? Chiara Pellacani conquista l’oro europeo nei tuffi dal trampolino 3m: quarto oro per lei qui a Rom… - Eurosport_IT : DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in se… - GDF : Nella gara dei #tuffi dei Campionati Europei di #nuoto di #Roma, Chiara Pellacani delle #FiammeGialle è campioness… - Nat_Casatelli : RT @ROBZIK: Altro oro in piscina. Chiara #Pellacani trionfa nella finale dei tuffi del trampolino 3 metri agli Europei di #Roma2022 https:/… - S_VINGULARITY : RT @Eurosport_IT: ??OROOOOOOOOO ???? Chiara Pellacani conquista l’oro europeo nei tuffi dal trampolino 3m: quarto oro per lei qui a Roma con… -