Toyota Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 19 agosto 2022) Per gli appassionati di motori,è l’azienda giusta dove far coincidere la propria passione con la possibilità di fare carriera: l’azienda leader del settore automotive si sta sviluppando nel settore elettrico e sta cercando personale; questo quindi è il momento giusto per inviare la propria candidatura.: un Leader a Livello Mondiale Con una produzione calcolata in nove milioni di veicoli l’anno, la multinazionale è non solo la prima società automobilistica giapponese, ma anche uno dei marchi tra i più celebri e innovativi del settore, presente in cinque continenti. Dopo il lancio del progetto di car sharing Yukio,ha deciso di avviarne un altro più ambizioso: passare da sola azienda che produce veicoli ad azienda impegnata in servizi di mobilità; un cambiamento che richiede una riorganizzazione interna ma ...