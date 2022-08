Psg e Napoli asse di mercato: Fabian e Navas, aiuto reciproco (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Napoli ed il Psg hanno imbastito l’affare Keylor Navas, ma la trattativa tocca pure la cessione di Fabian Ruiz. C’è grandissima fiducia, per non dire quasi certezza, che Navas vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. C’è tutta la volontà di chiudere da entrambe le parti e si sta studiando la formula più giusta per portare il portiere costaricano in azzurro. Il giocatore vuole essere protagonista ed al Psg è stata presa la decisione di puntare su Donnarumma, il Napoli invece gli offre anche la Champions League. Navas e Fabian: l’affare tra Psg e Napoli Il punto sulla trattativa viene fatto da Gazzetta dello Sport che scrive: “Giuntoli continua il certosino lavoro per cercare di dare a Spalletti anche un altro portiere di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Iled il Psg hanno imbastito l’affare Keylor, ma la trattativa tocca pure la cessione diRuiz. C’è grandissima fiducia, per non dire quasi certezza, chevestirà la maglia delnella prossima stagione. C’è tutta la volontà di chiudere da entrambe le parti e si sta studiando la formula più giusta per portare il portiere costaricano in azzurro. Il giocatore vuole essere protagonista ed al Psg è stata presa la decisione di puntare su Donnarumma, ilinvece gli offre anche la Champions League.: l’affare tra Psg eIl punto sulla trattativa viene fatto da Gazzetta dello Sport che scrive: “Giuntoli continua il certosino lavoro per cercare di dare a Spalletti anche un altro portiere di ...

